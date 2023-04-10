МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник ослаб к доллару и юаню, но немного укрепился к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,61 рубля, европейская – на уровне 88,85 рубля, китайская – 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 49 копеек, до 81,61 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,85 рубля, курс евро снизился на 6 копеек, до 88,85 рубля.