МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте выросли до 11,61 миллиарда долларов против 7,8 миллиарда в феврале, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на 3,8 миллиарда долларов и составил 11,61 миллиарда в марте. При этом продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца на фоне налогового периода. Тем не менее после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля", — говорится в обзоре.

Крупнейшими нетто-продавцами валюты на валютном рынке спот оставались СЗКО (системно значимые кредитные организации) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем продаваемой ими валюты повысился и составил 563 миллиарда рублей (в феврале – 496 миллиардов).

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников составил 549 миллиардов рублей, оценил ЦБ РФ.

ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ФИЗЛИЦАМИ

Физлица в марте купили валюты на рынке РФ больше, чем продали, на 121,8 миллиарда рублей, из них юаней — на 41,9 миллиарда рублей против 11,6 миллиарда в феврале, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.

"Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки — до 121,8 миллиарда рублей (в феврале — 72,6 миллиарда). В отличие от предыдущих месяцев граждане значительно нарастили объемы покупок юаней: с 11,6 миллиарда рублей в феврале до 41,9 миллиарда в марте", — говорится в обзоре.

Покупки юаней физическими лицами осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 миллиарда рублей), а также на бирже (8,7 миллиарда рублей). За этот же период граждане приобрели доллары и евро на общую сумму 79,9 миллиарда рублей. Часть валюты приобрели физические лица для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета, оценивает ЦБ.

При этом физические лица на валютном рынке придерживаются контрциклического поведения. С ускорением ослабления рубля в начале апреля население пришло к продажам иностранной валюты за рубли.

После ухудшения в конце февраля ситуации с долларовой валютной ликвидностью, в марте ситуация стабилизировалась на фоне возвращения провайдеров ликвидности на рынок.