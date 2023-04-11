МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически снижается к доллару и юаню после незначительного роста на открытии, также дешевеет к евро: американская валюта дорожает до 81,66 рубля, китайская – до 11,86 рубля, европейская — до 88,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 5 копеек — до 81,66 рубля, курс юаня – на 1 копейку, до 11,86 рубля, евро — на 6 копеек, до 88,91 рубля.

В первые минуты торгов курс доллара максимально снижался на 6 копеек — до 81,55 рубля, юань – на 1 копейку.