МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры во вторник ожидают статистики по еврозоне, а в среду — данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания ФРС. Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,48 иены со 133,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 102,36 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по розничным продажам в еврозоне. Эксперты предполагают, что в месячном выражении показатель в феврале сократился на 0,8% после роста на 0,3% в январе.

В среду будет опубликован протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора и оценку экономической ситуации. В мае, по данным CME Group, 71,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, остальные допускают ее сохранение на текущем уровне.

Также в этот день будут опубликованы данные по годовой инфляции в США за март. Аналитики полагают, что инфляция замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Значение может стать самым низким с мая 2021 года, когда инфляция составляла 5%.

Базовым фактором для валютного рынка остается политика центробанков. Новый раунд заседаний ожидается в конце апреля — начале мая. ФРС в прошлом месяце повысила ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых, Европейский центробанк — на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Регуляторы повышают ставки из-за высокой инфляции, что усиливает опасения возможной рецессии.