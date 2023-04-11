СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — ПРАЙМ. Стабильность валютного рынка России и справедливый курс рубля к доллару и евро будут обеспечены с принятием за основу валютной пары юань-рубль на биржевых торгах, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

Причиной ослабления рубля по отношению к доллару является искаженный механизм определения курса валют в санкционных условиях, заявлял ранее Лосев.

"Стабильность российского валютного рынка можно обеспечить лишь приняв за основу валютную пару юань-рубль. Именно китайский юань как валюта дружественной страны и как основная валюта внешней торговли может и должен заменить доллар не только на биржевых торгах, но и в качестве референтного стандарта для определения официального курса доллара и евро к рублю через кросс-курс юаня. Если Банк России расширит своповые линии с Народным Банком Китая и если юань-рубль будет официально признан основной валютной парой, то это значительно стабилизирует российский финансовый рынок, вновь откроет перспективы для рубля как для валюты региональных расчетов и позволит со временем полностью отказаться от определения курса доллара и евро на биржевых торгах и перевести операции с валютами недружественных стран на внебиржевой межбанковский рынок", — сказал Лосев.

Девальвация рубля в марте-апреле произошла на фоне восстановления цен на нефть и в условиях структурного профицита внешней торговли России, сообщил он. По мнению эксперта, продемонстрированная на биржевых торгах слабость рубля может прервать процесс дедолларизации — по сути, суверенизации российской экономики, поэтому важно принять меры по признанию пары юань-рубль за основу в биржевых торгах.

В этом году по доллару минимум в 67,1 рубля был зафиксирован на торгах на Мосбирже 13 января, максимум в 83,5 рубля — 7 апреля. Рубль в понедельник ослаб к доллару и юаню, но немного укрепился к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,61 рубля, европейская – на уровне 88,85 рубля, китайская – 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.