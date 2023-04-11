МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает во вторник снижаться на Московской бирже: американская валюта торгуется в районе 82 рублей, китайская – по 11,90 рубля, европейская — по 89,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Полностью уйти от риска токсичных валют не получится, считают в ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск растет на 33 копейки, до 81,92 рубля (ранее поднимался до 82,05 рубля), курс юаня – на 5 копеек, до 11,90 рубля, евро — на 55 копеек, до 89,40 рубля.

Курс доллара продолжит колебаться у верхней границы восходящего тренда, "проторговывая" середину диапазона 81-83 рубля, ожидает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

А Алексей Антонов из компании "Алор брокер" по-прежнему в самое ближайшее время ждет коррекционного укрепления российской валюты с уходом под отметку 80 рублей за доллар.