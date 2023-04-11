МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем усиливает снижение на Московской бирже: американская валюта торгуется по 82,47 рубля, китайская – по 11,97 рубля, европейская — по 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на нескольких факторах

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск растет на 86 копеек, до 82,47 рубля, а минутами ранее достигал 82,57 рубля.

Курс юаня в то же время прибавляет 12 копеек, достигая 11,97 рубля, евро — подскакивает на 1,21 рубля, до 90,06 рубля (а было даже 90,25 рубля).