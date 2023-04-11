МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару во вторник днем более бодрым темпом, чем утром, после публикации статданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Доля рубля в экспортных расчетах сравнялась с долларом и обогнала евро

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0914 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара. Утром, до выхода макростатистики, евро дорожал более умеренно, по крайней мере не достигая 1,09 доллара.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 133,07 иены со 133,60 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 102,12 пункта.

Объем розничных продаж в еврозоне в феврале снизился на 0,8% по сравнению с январем, однако именно такого показателя и ожидали аналитики. В годовом же исчислении объем розничных продаж в еврозоне в феврале уменьшился на 3%. Аналитики ожидали падения на 3,5%.

Валютные инвесторы продолжают также ждать данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.