МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем снижается к доллару, юаню и евро в отсутствие сигналов поддержки, хоть и торгуется выше минимумов прошлой пятницы, следует из данных торгов. Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 49 копеек, до 82,10 рубля, евро — на 92 копейки, до 89,77 рубля, юаня — на 7 копеек, до 11,92 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 55,8 миллиарда рублей против 20,9 миллиарда по евро и 65,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – тоже на 0,6%, евро – на 1%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем остается под давлением, при этом торгуясь выше годовых минимумов, обновленных в прошлую пятницу.

"В условиях общего снижения объемов российских валютных торгов на первый план может выходить проблема несоответствия спроса и предложения валюты в отдельные дни и периоды. Подобные наблюдения отмечают и аналитики ЦБ РФ, косвенно подтверждая ускоренное ослабление рубля с падением объемов продаж экспортной выручки после окончания мартовского налогового периода", — комментирует Евгений Кошелев из Росбанка.

Стоимость нефти к 15.56 мск снижалась на 0,1% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы ожидают выхода позже на неделе ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому нефтяному рынку.

ПРОГНОЗЫ

Особое беспокойство вызывает слабость нефти, которая не смогла развить успех мощного рывка вверх, вызванного на старте прошлой недели неожиданным решением ОПЕК+ существенно сократить добычу, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Затем последовали неудачные попытки ускорения роста, но после длительной консолидации нефтяные котировки сегодня обновили недельный минимум. Учитывая относительно большой объем российского импорта и недостаточный на его фоне уровень экспорта, ухудшение конъюнктуры сырьевого рынка может привести к еще одной волне ослабления рубля", — предупреждает он.

Динамика курса рубля может сохранить волатильность до момента восстановления профицита торгового баланса и увеличения объемов продажи валюты экспортерами до объема 15-17 миллиардов долларов (в марте, по оценкам ЦБ РФ, этот показатель равнялся 11,61 миллиарда), рассуждает Кошелев из Росбанка.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов вторника:: 80–83,5 рубля, 89,5–91 рубля и 11,8–12,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.