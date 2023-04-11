Официальный курс доллара на среду — 82,18 рубля, евро — 89,73 рубля
Официальный курс доллара к рублю вырос на 43,58 копейки, евро — на 55,34 копейки
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 43,58 копейки — до 82,1799 рубля, курс юаня — на 5,02 копейки, до 11,9248 рубля, курс евро — на 55,34 копейки, до 89,7271 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
https://1prime.ru/Forex/20230411/840343885.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.