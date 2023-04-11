МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к евро и иене в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару рос до 1,0913 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене снижался до 133,49 иены со 133,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 102,15 пункта.

Статистика о потребительских ценах в США будет опубликована в среду. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Статистика может указать инвесторам на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), заседание которой пройдет 2-3 мая. По данным CME Group, более 70% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%.

Также в среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, в котором трейдеры могут найти сигналы относительно курса монетарной политики центробанка.