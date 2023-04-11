МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил умеренно снижаться к доллару, юаню и евро на фоне сокращения торгового профицита РФ и растущего дефицита бюджета, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. "Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактых объемов в Венгрию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 35 копеек, до 81,97 рубля, юаня – на 6 копеек, до 11,91 рубля, курс евро повысился на 73 копейки, до 89,58 рубля.

Объем торгов юанем составил 68,13 миллиарда рублей против 83,22 миллиарда по доллару и 24,44 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.30 мск рос на 1,5%, до 85,44 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД УДАРОМ ТОРГОВОГО ПРОФИЦИТА

"Во вторник рубль продолжил слабеть… Опубликованная Банком России статистика указала на снижение торгового профицита РФ в первом квартале на 65% год к году до 29 миллиарда долларов (минимум с начала 2021 года), что продолжает оставаться главной причиной ослабления рубля. В остальном принципиально значимых для валютного рынка событий во вторник не было", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что во вторник никаких принципиальных изменений в позициях рубля не произошло, курс доллара продолжил тяготеть к отметке 82 рублей. Общерыночный фон при этом был спокойным. Российская валюта, по мнению аналитика, продолжает выглядеть слабо из-за снизившихся показателей торгового баланса и бюджетного дефицита.

"Вместе с тем, стабилизация ситуации с балансом бюджета в марте и улучшение ценовой конъюнктуры в нефти могут с временным лагом транслироваться в укрепление рубля", — дополняет он.

"Если в начале 2023 года основное давление на рубль оказывало сокращение притока валютной выручки из-за ограничений против российского экспорта, то во втором-третьем кварталах негативное воздействие на курс будет преимущественно оказывать дальнейшее восстановление импорта и его последующая стабилизация до конца года", — прогнозирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

"При дальнейшей девальвации рубля стоит ждать мер финансовых властей по контролю курса. В нашем случае это обязательная продажа части валютной выручки экспортёрами. Не исключено, что в ближайшие два месяца курс доллара будет находиться в районе 75 рублей", — считает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Бахтин же ожидает в течение ближайших недель устойчивого возвращения курса доллара ниже отметки в 80 рублей. На торгах среды он прогнозирует движения курса в пределах 79,5-82,5 рубля.

"Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на завтра: коридоры 81–83 рубля, 89–91 рубль и 11,7–12,0 рублей соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.