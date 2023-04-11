МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидания роста во втором квартале поступлений дополнительных нефтегазовых доходов могут помочь курсу вернуться на более разумные уровни — ниже 75 рублей за доллар, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов.

"Такие заявления могут помочь рублю вернуться к более разумным уровням – ниже 75 против доллара. Недавняя волна ослабления выглядела излишне эмоционально, что можно объяснить стечением краткосрочных факторов", — говорит Брагин.

С начала апреля доллар на прошлой неделе максимально подскакивал в пятницу на 5,9 рубля, до 83,5 рубля (на максимум за год), после чего откатился вниз и сейчас стабилизируется в районе 82 рублей.