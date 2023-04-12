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2023
https://1prime.ru/Forex/20230412/840346379.html
Курс доллара растет до 82,17 рубля
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Курс рубля снижается в среду утром: американская валюта дорожает до 82,17 рубля, китайская — до 11,94 рубля, европейская — до 89,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 12.04.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, рубль, доллар, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в среду утром: американская валюта дорожает до 82,17 рубля, китайская — до 11,94 рубля, европейская — до 89,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск растет на 20 копеек, до 82,17 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,94 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,8 рубля.