МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в среду утром: американская валюта дорожает до 82,17 рубля, китайская — до 11,94 рубля, европейская — до 89,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Раскрыто, сколько будет стоить доллар к 1 мая

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск растет на 20 копеек, до 82,17 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,94 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,8 рубля.