МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене в среду утром не показывает единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию статистики по инфляции в США, которая может подсказать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Раскрыто, сколько будет стоить доллар к 1 мая

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару растет до 1,0926 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара, курс доллара к иене — до 133,76 иены со 133,65 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 102,06 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по годовой инфляции в США за март, этот показатель является одним из важнейших для ФРС США при принятии решения о монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что инфляция замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Значение может стать самым низким с мая 2021 года, когда инфляция составляла 5%.

"Учитывая высокий спрос на рынке труда, данные по инфляции (в США — ред.) будут важным показателем для определения действий ФРС на заседании FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) 3 мая", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Также позднее в среду будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва, документ может содержать подсказки о будущей политике регулятора по ключевой ставке. ФРС по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых. В мае, по данным CME Group, 69,5% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС вновь на 25 базисных пунктов, остальные допускают ее сохранение на текущем уровне.