МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В среду, после выхода противоречивых данных, указавших на вероятность понижения процентных ставок в Китае, юань снизился против доллара США, но оставался в узком диапазоне. Инвесторы ждут отчета по инфляции в американской экономике, который может повлиять на политику ФРС. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Согласно вышедшим во вторник данным, в 1-м квартале объем банковского кредитования в Китае достиг рекордного максимума, но темп роста потребительских цен в марте замедлился до минимума за полтора года, что может заставить центральный банк понизить ставки для поддержки слабеющего спроса.

"Низкая инфляция дает Народному банку Китая больше пространства для понижения ставок, что обусловит большой разрыв уровней доходности в Китае и в США, — говорят в ANZ. — Реального импульса для сильных потоков в сторону юаня на этой стадии нет".

Высокая доходность деноминированных в долларах активов провоцирует отток капиталов из Китая и оказывает давление на юань.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8900, а на момент написания статьи торговалась по 6,8885. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8854 против 6,8882 во вторник. Глава ЕК пожаловалась на дисбаланс в китайско-европейской торговле

На следующей неделе центральный банк объявит ключевую процентную ставку.

В среду выйдет индекс потребительских цен в США, а в четверг — индекс цен производителей.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в марте годовой рост потребительских цен в США составил 5,6%. Более сильные данные могут заставить ФРС на заседании в начале мая повысить ставки. Рынки ожидают, что для обуздания инфляции потребуется еще одно повышение.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 102,133 от уровня закрытия вторника 102,204.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8933.