МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина призвала прекратить использовать антикризисные меры

"С чем связано ослабление курса: это связано с тем, что у нас экспорт снижался все-таки в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было", — сказала она.

Рост цен на нефть в последнее время "скажется в следующие периоды", отметила она. "Продается сейчас все-таки выручка от того, когда цены были достаточно низкие", — отметила Набиуллина.

"При этом у нас импорт достаточно быстро восстановился. И поэтому сальдо текущего счета — разница между экспортом и импортом — она стала уменьшаться. В прошлом году она была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже. И конечно, это влияет на курс", — добавила глава ЦБ.