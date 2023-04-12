МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против административного управления курсом рубля, его стабилизации будет способствовать низкая инфляция и бюджетное правило, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина призвала прекратить использовать антикризисные меры

Банк России 10 ноября 2014 года объявил об отказе от управляемого курса рубля и переходе к плавающему курсу. С тех пор регулятор не раз заявлял о приверженности этому режиму.

"Мы за стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, он так может оторваться от экономических реалий", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что по опыту попытки управлять курсом приводят к резким девальвациям и финансовым кризисам.

"Стабилизации курса будет способствовать низкая инфляция, чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс. И бюджетное правило способствует стабилизации реального курса", — добавила глава ЦБ.