МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против административного управления курсом рубля, его стабилизации будет способствовать низкая инфляция и бюджетное правило, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина призвала прекратить использовать антикризисные меры

Банк России 10 ноября 2014 года объявил об отказе от управляемого курса рубля и переходе к плавающему курсу. С тех пор регулятор не раз заявлял о приверженности этому режиму.

"Мы за стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса, он так может оторваться от экономических реалий", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что по опыту попытки управлять курсом приводят к резким девальвациям и финансовым кризисам.

"Стабилизации курса будет способствовать низкая инфляция, чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс. И бюджетное правило способствует стабилизации реального курса", — добавила глава ЦБ.