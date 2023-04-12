МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс рубля слегка снижается к основным торгуемым на Московской бирже валютам после более выраженного падения на старте торгов, при пониженной активности экспортеров, не спешащих продавать доллары, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.39 мск повышается на 5 копеек, до 82,01 рубля, евро — на 6 копеек, до 89,64 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

Несмотря на снижение волатильности и торговой активности, на валютном рынке продолжает сохраняться дисбаланс между спросом и предложением валюты, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Мы полагаем, что на текущий момент активность экспортеров по продаже валюты на рынке остается пониженной, ввиду чего курс доллара не может перейти к снижению. В ходе торгов среды курс доллара продолжит колебаться у верхней границы восходящего тренда (82,5 руб.), с попытками ее преодоления", — добавляет он.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" в свою очередь обращает внимание на отметку в 82 рубля за доллар и перспективы её "пробития". "Ждем, когда нефтеэкспортеры "соизволят" увеличить продажу валютной выручки", — заключает он.