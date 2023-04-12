МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в среду днем снижается в преддверии публикации статданных об инфляции в США, которая может замедлиться, свидетельствуют данные торгов. Набиуллина назвала причины текущего ослабления рубля

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару растет до 1,0926 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0910 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 133,71 иены со 133,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,16%, до 102,04 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее.

По мнению главного инвестиционного директора UBS Global Wealth Management в Северной и Южной Америке Солиты Марчелли, которые приводит агентство Блумберг, доллар будет слабеть в ближайшие месяцы, поскольку Федеральная резервная система США близка к завершению цикла повышения учетной ставки. И снижение инфляции этому только будет способствовать.

"Нисходящий тренд доллара может немного приостановиться в краткосрочной перспективе, чему способствуют ожидания очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце", — уточняют аналитики TD Securities.