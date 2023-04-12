МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Британский фунт в среду торгуется стабильно против доллара США, но снизился против евро в ожидании данных по инфляции и выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли. Фунт колеблется чуть ниже максимума за десять месяцев

Пара фунт/доллар торгуется по 1,24155 против 10-месячного максимума 1,2525, достигнутого в начале прошлой недели. В целом на рынках царит спокойствие перед публикацией индекса потребительских цен в США за март.

Эти данные будут важным фактором для руководителей Федеральной резервной системы при обсуждении вопроса о дальнейшем повышении ставок на майском заседании.

Что касается Великобритании, то позднее состоится выступление главы Банка Англии Бейли. Трейдеры следят за сигналами центрального банка Великобритании, пытаясь определить, готов ли он сделать паузу в цикле повышения ставок.

Вероятность еще одного повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов оценивается рынками примерно в 75%.

"Пара фунт/доллар, вероятно, будет чутко реагировать на комментарии руководителей Банка Англии в отношении перспектив инфляции и денежно-кредитной политики, так как цикл ужесточения Банка Англии, вероятно, подходит к завершению", — считает Кристина Клифтон, стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

Однако индекс потребительских цен (CPI) США и его влияние на доллар, вероятно, будут основными драйверами для пары фунт/доллар, говорит она.

В этом году данные по экономике, которые оказались лучше прогнозов, сделали фунт самой сильной валютой из стран Большой десятки против доллара. Это вызвано улучшением перспектив экономики, а также тем, что в такой ситуации в своей борьбе с инфляцией Банк Англии не может полагаться на замедлении экономки.

Пара евро/фунт выросла на 0,22%, до 0,8805, самого высокого уровня более чем за неделю.