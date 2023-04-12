МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем снижается к доллару, юаню и евро, продолжая отыгрывать снижение поступления валюты, которое фиксируют квартальные данные, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Набиуллина назвала причины текущего ослабления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск повышался на 23 копейки, до 82,20 рубля, евро — на 68 копеек, до 90,26 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,94 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 63,5 миллиарда рублей против 27,1 миллиарда по евро и 51,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,3%, юань – на 0,2%, евро – на 0,8%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем остается под давлением разносторонних факторов, торгуясь немного выше годовых минимумов, обновленных в прошлую пятницу. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале текущего года снизилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов, следует из предварительных данных ЦБ, опубликованных во вторник.

"Ослабление рубля связано с рядом факторов, включая уменьшение объемов… поступающей валюты на внутренний рынок, возможной покупки валюты со стороны нерезидентов, включения народных масс в ралли на фоне негативного новостного фона. Кроме того, Россия продолжает развивать экономические связи с Китаем и дружественными странами, восстанавливает прежние объемы импорта, что увеличивает спрос на доллары, евро, юани", — комментируют аналитики УК "Альфа-капитал".

Причиной ослабления рубля в конце марта – начале апреля стало существенное снижение профицита счета текущих операций платежного баланса — в 3,8 раза в годовом исчислении – до 18,6 миллиарда долларов, полагает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ПРОГНОЗЫ

На краткосрочной "дистанции" доллар в какой-то мере "перекуплен", закрепиться выше 82,5 рубля пока не удалось, и в ближайшем будущем ожидается некоторая его консолидация на текущих уровнях, считает Фетисов из Россельхозбанка.

"Что касается курса юаня, то шансы на краткосрочном горизонте вновь протестировать 12 рублей вполне осязаемы", — добавляет он.

В целом, похоже, что резкое ослабление прошлой недели – временное состояние, считают аналитики УК "Альфа-Капитал".

"Вероятно, объем валюты, поступающей на российский рынок, в ближайшие месяц-два увеличится, что будет способствовать укреплению рубля", — полагают они.

В перспективе рост нефтяных котировок может изменить расклад сил на российском валютном рынке в пользу рубля, считает Иван Капустянский из УК "Первая". "Поводом для восстановления нефтяных котировок может послужить рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне дополнительных ограничений от ОПЕК+", — добавляет он.