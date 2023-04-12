МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ считает, что справедливый курс рубля крепче текущего, но отклонения от фундаментальных уровней нормальны для плавающего курса, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. Минфин предложил разрешить авиакомпаниям оценивать активы без учета лизинга

"По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке, но это абсолютно нормально для плавающего курса — отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонения, сейчас в эту сторону. Сколько это может занять? Это от многих факторов зависит, которые ни к правилу, ни к бюджетной политике отношения мало имеют", — сказал он.

Комментируя ситуацию с изменениями курса рубля, в частности, слова заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина о том, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, следующую за объемами и ценой продаж с отставанием, Колычев сказал, что отставание бывает всегда и может быть с связано с разными причинами: с потоками капитала, с экспортом и импортом.

"При действии бюджетного правила, в принципе, влияние цен на нефть на курс сглаживается в любом случае. То есть при падении цен на нефть, если бы мы не проводили операции, курс скорее всего был бы намного слабее, чем сейчас. Соответственно, при их обратном росте тоже не стоит ожидать какой-то очень высокой волатильности в курсе", — добавил он.

В нынешнем году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на госрасходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшим ежегодным ростом на 4% начиная с 2026 года. А доходы сверх этой суммы будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Курс доллара к рублю поднялся до максимума за год в прошлую пятницу, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и сейчас стабилизируется в районе 82,2 рубля.