МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро в среду вечером после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар США снизился в ожидании данных по инфляции

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару рос до 1,0974 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара, до выхода статистики показатель был на уровне 1,0924 доллара. Курс доллара к иене снижался до 133,19 иены со 133,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,54%, до 101,65 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 5% с 6% месяцем ранее, аналитики ждали замедления роста цен до 5,2%. Замедление инфляции в стране сильнее ожиданий может быть сигналом для инвесторов об окончании цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в ближайшее время. По данным CME Group, около 74% аналитиков ждут повышения на 25 базисных пунктов по итогам майского заседания, остальные опрошенные ждут сохранения ставки на текущем уровне.

По словам руководителя инвестиционной стратегии SoFi Лиз Янг (Liz Young), которую цитирует агентство Блумберг, показатель не оказался "в значительной степени" ниже ожиданий. Теперь трейдеры будут следить за данными о промышленной инфляции, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют, что индекс цен производителей в марте не изменился в месячном выражении после снижения на 0,1% месяцем ранее.