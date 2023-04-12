МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду немного укрепился к доллару и юаню, но ослаб к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,95 рубля, европейская – на уровне 89,99 рубля, китайская – 11,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается днем, продолжая отыгрывать сокращение поступления валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки, до 81,95 рубля, курс юаня также снизился на 2 копейки, до 11,89 рубля, курс евро повысился на 41 копейку и составил 89,99 рубля.