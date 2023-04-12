МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара вернется в коридор 74-80 рублей в ближайшие кварталы — по мере восстановления торгового профицита РФ, полагают эксперты. Доллар и юань снизились к рублю

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте упало в 2,9 раза в годовом выражении и составило 29 миллиардов долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале текущего года снизилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"Мы обновили наши прогнозы и ожидаем восстановление торгового профицита до 35-39 миллиардов долларов во втором-четвертом кварталах", — говорит директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.

"Для курса рубля чуть более важным является именно торговый баланс, поскольку в текущем счете учитываются потоки, сокращающие баланс торговли, но не влияющие в той же мере на баланс реальных потоков на рынке. Свои ожидания возможного укрепления рубля вплоть до 74-76 против доллара в течение второго-третьего квартала сохраняем, продолжающееся сейчас ослабление рубля может подойти к концу с приближением налоговых дат: уплата основных налогов проходит до 28 числа каждого месяца", — добавляет он.

Валютные экспортные потоки начнут восстанавливаться уже с текущего месяца, ожидают аналитики Райффайзенбанка. "С начала апреля факторы ослабления рубля усиливались спекулятивным навесом спроса на валютном рынке, а поддержка со стороны нефтяных цен пока не отразилась в котировках. Однако в ближайшие кварталы рубль сможет укрепиться в диапазон 75-80 против доллара", — оценивают в банке.

Курс доллара к рублю поднялся до максимума за год в прошлую пятницу, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и сейчас стабилизируется в районе 82 рублей.