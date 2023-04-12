МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль завершил торги среды разнонаправленно: отечественная валюта немного выросла по отношению к доллару и юаню, но снизилась к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль снижается днем, продолжая отыгрывать сокращение поступления валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки, до 81,95 рубля, курс юаня также снизился на 2 копейки, до 11,89 рубля, курс евро повысился на 41 копейку и составил 89,99 рубля.

Объем торгов юанем составил 78,52 миллиарда рублей против 64,82 миллиарда по доллару и 32,39 миллиарда по евро.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.41 мск рос на 1,88% до 87,22 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАЗВЕРНУТЬСЯ

"Отметим, что на валютном рынке РФ наблюдается сокращение торговых оборотов четвертый день подряд. После прохождения пика спроса на валютную ликвидность в конце прошлой недели рубль вправе рассчитывать, как минимум, на стабилизацию текущих уровней, как максимум — на постепенное возвращение позиций вблизи 80 рублей по курсу доллара", — говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" в свою очередь считает, что российский валюте пока не удается продемонстрировать отскок. Ему, по мнению эксперта, препятствует слабость профицита текущего счета платежного баланса, снизившегося за первый квартал 2023 года примерно до 18,6 миллиарда долларов, что почти в 4 раза ниже аналогичного показателя прошлого года.

"Между тем, уже не за горами налоговый период – предложение иностранной валюты со стороны экспортёров начнет расти уже со следующей недели. Позитивно на перспективах рубля должны также сказаться удержание цен на нефть на высоких уровнях и повышение общего риск-аппетита", — дополняет Буйволов.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает, что после публикации данных, указавших на более сильное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, доллар перешел к заметному ослаблению на глобальном рынке. Так, к 19.41 мск индекс доллара снижался на 0,67%, до 101,52 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов полагает, что курс доллара до конца текущей недели будет двигаться в диапазоне 79,5-82,5 рубля.

По мнению Григорьева, на фоне ослабления доллара и роста нефтяных цен курс американской валюты в четверг, вероятно, существенно не превысит отметки в 82,5 рубля.

Аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анна Михайлова не ожидает существенного изменения курса доллара на торгах четверга и прогнозирует, что он будет находиться в районе 82 рублей.

"Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на сессию 13 апреля: интервалы 81–83 рубля, 89–91 рубль и 11,7–12,1 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.