ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Американские эксперты оценили перспективы юаня как валюты международных расчетов и причины, по которым свои позиции может потерять доллар, одна из которых — санкционная политика США. Россиян научили, что нужно сделать с долларами прямо сейчас

Как считает научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Али Ахмади, причиной ухода от доллара может стать санкционная политика США. "Сейчас, особенно из-за санкционной политики США, многие страны заинтересованы в поиске удобных и доступных способов оплаты через другие валюты", — сказал Ахмади РИА Новости.

Он признал, что дедолларизация будет трудным процессом, учитывая, что в мире уже давно существует единая валюта, которая служит общим средством обмена. Ахмади добавил, что юань — хороший вариант, но наибольший интерес к нему связан с торговлей напрямую с Китаем. Однако ключевая проблема заключается в том, что контроль над движением капитала в Китае делает юань менее конвертируемым или предсказуемым, чем доллар, сказал он.

Страны по всему миру участвуют в различных проектах, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара, что, вероятно, принесет некоторые плоды в виде более широкого использования других валют, добавил эксперт.

Как заявил РИА Новости профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт, причины дедолларизации мировой экономики прослеживаются из-за неопределенности, вызванной конфликтом на Украине, играют роль европейские интересы, связанные со своей валютой, и согласие Бразилии и Китая использовать юань в трансграничных транзакциях. Глава ЦБ Филиппин: доминирование доллара со временем будет снижаться

"Китай годами стратегически атаковал долларизацию мира через свой Народный банк и глобальное стратегическое партнерство с Россией и Бразилией, в то же время прокладывая дорогу в Европейский Союз с Францией, например, завершив свою первую сделку по СПГ с использованием юаня", — отметил Халт.

Продвижение юаня, начавшееся много лет назад, является очень устойчивым из-за денежно-кредитной политики Китая, сказал Халт. "Народный банк Китая, центральный банк страны, изменил свою формулу расчета базового курса юаня (RMB) в 2015 году, чтобы учесть рыночные силы", — пояснил Халт.

"По сути, в то время Китай стратегически изменил свое внимание и решил сосредоточиться на социальной стабильности, устойчивом росте и сохранении китайского рынка как привлекательного для инвестиций вместо того, чтобы фокусироваться только на долгосрочном беспрецедентном росте", — отметил эксперт.

Со своей стороны президент Фонда информационных технологий и инноваций Роберт Аткинсон заявил РИА Новости, что доминирование доллара медленно снижается, а инвесторы теряют веру в способность правительства США платить для обслуживания долга.

По словам Аткинсона, дедолларизация мировой экономики будет иметь смешанный эффект.

"С одной стороны, это уменьшит власть правительства США, поскольку доллар является резервной валютой, — другие страны будут меньше зависеть от доллара. С другой стороны, дедолларизация будет означать, что стоимость доллара упадет с его искусственно завышенного уровня, что сделает экспорт США более конкурентоспособным и снизит нынешний ежегодный торговый дефицит в размере 1 триллиона долларов. Это критически важно, если США хотят эффективно конкурировать с Китаем во множестве передовых отраслей", — отметил он.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс сказал РИА Новости, что, по данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в официальных валютных резервах снизилась за последнее десятилетие до 58% в конце 2022 года, и эта динамика сохраняется.

"Потребуется около 30 лет, чтобы он упал ниже 50%. Замещающей валюты не существует. Ближайший конкурент — евро с 19%, но использование евро за пределами ЕС незначительно", — добавил он.

Сиссорс указал, что с тех пор как юань начал двигаться по отношению к доллару в 2010 году, он колебался менее чем на 10% в любом направлении от среднего значения ниже 6,8%. Эквивалентные значения для йены составляют около 20% в сторону более высокого значения и 30% — в сторону более низкого, а экономика Японии стагнирует, в то время как экономика Китая динамична, добавил он.

"Это связано с тем, что Китай не позволяет юаню свободно покидать страну и поэтому нуждается в дополнительном эталоне для определения его стоимости. Эта точка отсчета — доллар, а юань — долларовый инструмент. Когда страны "заменяют" юань долларом, они просто заменяют одну форму доллара на другую. Это останется верным до либерализации Китая", — сказал Сиссорс.