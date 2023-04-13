МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Россиян научили, что нужно сделать с долларами прямо сейчас

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 38 копеек, до 81,57 рубля, евро — на 13 копеек, до 89,86 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро — до 90,20 рубля, юаня — до 11,91 рубля.

Активность экспортеров в продаже валюты на рынке остается пониженной, что компенсируется перетоком валютных вкладов населения в рубли после бурного роста курса доллара на прошлой неделе, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Американские ученые назвали главные причины глобальной дедолларизации

"Полагаем, что в четверг курс доллара продолжит демонстрировать боковое движение в диапазоне 81,5-82,5 рубля. Сильных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается", — добавляет он.

Согласно техническому анализу, с учетом того, что обороты торгов в последние дни снижаются, а время выплаты налогов (и продажи под это экспортной выручки) приближается, можно ждать в любую минуту уверенного разворота вниз курса доллара против рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".