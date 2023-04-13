МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем по отношению к евро перед выходом статданных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Американские ученые назвали главные причины глобальной дедолларизации

По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1019 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара, курс доллара к иене — до 133,27 иены со 133,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 101,32 пункта.

Позднее в четверг ожидаются данные с рынка труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось до 232 тысяч с 228 тысяч неделей ранее.

Пессимизму инвесторов могут способствовать ожидания ухудшения экономических условий. "США по-прежнему сталкиваются с устойчивым прогнозом высокой инфляции, ужесточением кредитного и банковского риска, а также замедлением экономики и дальнейшим повышением ставок", — сказал порталу MarketWatch главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).