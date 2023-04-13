Доллар дешевеет к евро перед выходом статистики по США
Курс доллара снизился до 1,1019 за евро перед выходом данных по рынку труда в США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем по отношению к евро перед выходом статданных по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1019 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара, курс доллара к иене — до 133,27 иены со 133,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 101,32 пункта.
Позднее в четверг ожидаются данные с рынка труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось до 232 тысяч с 228 тысяч неделей ранее.
Пессимизму инвесторов могут способствовать ожидания ухудшения экономических условий. "США по-прежнему сталкиваются с устойчивым прогнозом высокой инфляции, ужесточением кредитного и банковского риска, а также замедлением экономики и дальнейшим повышением ставок", — сказал порталу MarketWatch главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).
https://1prime.ru/Forex/20230413/840361486.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.