МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Держать вклады в долларах и евро в России становится бессмысленно, хотя россияне по традиции продолжают это делать; до конца текущего года 70-80% таких валютных остатков могут быть конвертированы в дружественные валюты, заявили в компании Anderida Financial Group. Раскрыто, сколько будет стоить доллар к 1 мая

Согласно данным ЦБ, валютные счета граждан в российских банках в феврале снизились на 3,1%, или на 1,7 миллиарда долларов — до 53 миллиардов. При этом доля валютных депозитов населения составила 10,3%.

"Мы ожидаем сокращения депозитной массы в долларах и евро на 70-80% от текущего уровня к концу 2023 года", — прокомментировали аналитики.

Экономисты отметили, что в кратко- и среднесрочной перспективе хранить деньги в валютах недружественных стран в России становится бессмысленно. "Вывод из банков свыше 10 тысяч долларов невозможен, SWIFT-переводы почти невозможны с вероятностью полной блокировки в ближайшее время, обмен наличной валюты затруднен", — напомнили они.

Поэтому рациональнее не использовать такие валюты в России. "В конце концов к услугам сберегающих россиян есть вполне надежный юань, роль которого будет только возрастать. В пользу доллара и евро работает только сила традиции, но рационализм возьмет верх", — заключили в компании.