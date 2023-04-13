МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В четверг доллар США снизился до минимума за два месяца после выхода накануне слабых данных о замедлении инфляции в марте, которые усилили ожидания завершения ужесточения политики ФРС. Инвесторы прогнозируют, что цикл повышений ставок уже завершен или будет еще одно повышение в мае. Доллар усилил снижение к евро после выхода данных об инфляции в США

На этом фоне пара евро/доллар вплотную приблизилась к максимуму за один год, так как рынки считают, что борьба ЕЦБ с инфляцией еще далеко не закончена.

Согласно вышедшим в среду данным, годовой рост индекса потребительских цен (CPI) в марте замедлился до 5% с 6% в феврале.

В то же время базовая инфляция, при расчете которой не учитываются волатильные цены на продовольствие и энергоносители, составила 5,6% против 5,5% в феврале.

После выхода этих данных доллар упал и продолжал снижаться в четверг, что способствовало росту евро до максимума за два месяца 1,1032 доллара, пара евро/доллар немного не дотянула до достигнутого в начале февраля годового максимума 1,1034. На момент написания статьи она торговалась с повышением на 0,2%, по $1,101.

Индекс доллара упал до минимума с начала февраля, достигнув уровня 101,2. На момент написания статьи он находился на 0,15% ниже уровня закрытия среды, на 101,33, и готовится закончить снижением пятую неделю подряд."

Произошел драматичный сдвиг прогнозов динамики процентных ставок в пользу евро", — сказал аналитик eToro Бен Лайдлер.

"Сочетание замедления инфляции в США с усилением риска рецессии обусловили ожидания трех понижений ставок ФРС в этом году и дальнейшего повышения ставок склонным к ужесточению политики ЕЦБ", — добавил он.

По словам аналитиков, перспективы более низких процентных ставок и доходности облигаций в США и их роста в еврозоне повышают привлекательность евро.

Из опубликованных в среду протоколов мартовского заседания ФРС следует, что несколько руководителей ее после краха Silicon Valley Bank предлагали обсудить паузу в цикле ужесточения политик, но по итогам заседания центральный банк повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,75% —5%.

Вместе с тем ЕЦБ, похоже, готовится продолжить повышать ставки. По информации источников Reuters, его руководители склоняются к повышению ключевой ставки в мае на 25 базисных пунктов, а некоторые из них настаивают на повышении на 50 базисных пунктов. Сейчас ключевая ставка ЕЦБ находится на уровне 3%.

Доходность облигаций европейских стран в среду резко выросла, и спрэд доходности 10-летних облигаций Германии и аналогичных облигаций США сократился до минимума за два года.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась без значительных изменений, по 133,19, после падения на 0,39% на предыдущей сессии.

Новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда в среду поделился опасениями в связи с тем, что преждевременный переход к ужесточению денежно-кредитной политики может помешать центральному банку стабилизировать инфляцию на уровне 2%.

Пара британский/доллар США достигла 10-месячного максимума 1,253. На момент написания статьи она торговалась с повышением на 0,2%, по 1,251, и нацелена завершить ростом третий день подряд.

Вышедшие в четверг данные указали на стагнацию британской экономики в феврале: забастовки работников госсектора негативно отразились на производстве.

Пара доллар США/швейцарский франк упала до 26-месячного минимума 0,8898. Франк считается валютой-убежищем, и спрос на него возрастает в периоды стресса.

Джон Харди, валютный стратег-аналитик Saxo Bank, ожидает продолжения снижения доллара на фоне ослабления инфляции и замедления экономики.

"Это будет способствовать ослаблению доллара, если только не будет сильной рецессии или сильного перегрева, — говорит Харди. — Ничего особенно масштабного, просто доллар будет продолжать слабеть".

Трейдеры рынка деривативов теперь оценивают в около 70% вероятность того, что в мае ФРС вновь поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне оценивается в 30%. Котировки рынка предполагают снижение ставки до конца года до около 4,375%.

В то же время, трейдеры ожидают, что основная ставка ЕЦБ достигнет пика на уровне около 3,7% к ноябрю.