МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг достиг самого высокого уровня с июня прошлого года, тогда как доллар США остается около двухмесячного минимума после новостей о замедлении инфляции в США, хотя данные показали, что экономика Великобритании в феврале по сути стагнировала. Фунт торгуется стабильно в ожидании выступления главы Банка Англии

В феврале британская экономика продемонстрировала отсутствие роста ввиду забастовок госслужащих. Но в январе рост оказался сильнее, чем ожидали ранее. Это указывает на снижение вероятности рецессии в начале 2023 года.

"Сегодня динамика фунта в целом зависит от доллара", — считает Саймон Харви, аналитик Monex Europe. По его словам, данные Великобритании значительно отстают в плане влияния на денежно-кредитную политику.

По состоянию на 10.40 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2507. Пара евро/фунт торговалась с повышением на 0,1%, до 0,8810.

Согласно пересмотренным данным валовой внутренний продукт Великобритании в январе вырос на 0,4%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,3%. Это означает, что страна, возможно, избежала спада в 1-м квартале, который Банк Англии прогнозировал в прошлом месяце. Но данные, ожидаемые на следующей неделе, вероятно, будут более важны для денежно-кредитной политики.

"Данные по инфляции и розничным продажам, а особенно отчет по занятости за февраль, ожидаемые на следующей неделе, будут иметь ключевой значение, так как индекс менеджеров по снабжению (PMI) указывает на то, что спрос, возможно, вновь ускорился", — говорит Харви.

Банк Англии повысил процентную ставку 11 раз подряд в целях борьбы с инфляцией, которая в феврале составила 10,4%. Согласно данным денежного рынка, вероятность повышения ключевой ставки Банка Англии в мае еще на 25 базисных пунктов составляет 64%. Вероятность того, что ставка останется без изменений оценивается ниже.

"Мы не думаем, что они вновь повысят ставку", — говорит Харви.

В центре внимания остается неблагоприятная ситуация в экономике. Опрос Банка Англии, опубликованный в четверг, показал, что банки ожидают сокращения ипотечного кредитования в предстоящие кварталы, но рост потребительских кредитов и корпоративных займов.

Между тем, опрос показал, что рынок жилья Великобритании в марте продолжил испытывать давление о стороны роста стоимости заимствований, но респонденты ожидают некоторых улучшений в течение года, полагая, что процентные ставки приближаются к своему пику.