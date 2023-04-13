МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг днем растет к доллару и юаню, но снижается против евро на фоне роста европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Рубль перешел к укреплению

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск снижался на 27 копеек, до 81,68 рубля, евро — повышался на 40 копеек, до 90,39 рубля, юаня — терял 3 копейки, до 11,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 80,7 миллиарда рублей против 37,4 миллиарда по евро и 64,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,4%, юань – на 0,2%, евро рос на 0,5%.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта днем пытается расти против доллара и юаня, однако к евро рубль снижается, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта поднялась выше 1,1 доллара – к максимумам с апреля 2022 года.

"Ключевым драйвером для попыток роста рубля выступает существенное улучшение конъюнктуры сырьевого рынка. Нефтяные цены вернулись на максимальные за несколько месяцев уровни. Это вселяет надежду на улучшение баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. Он был нарушен из-за восстановления импорта до уровней двух-трехлетней давности и провала экспортной выручки", — комментирует боковое движение курса Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.32 мск снижается на 0,3%, до 87 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,5% до 101 пункта, сигнализируя о спросе на рисковые валюты.

ПРОГНОЗЫ

После прохождения в начале апреля пика спроса на валютную ликвидность рубль может рассчитывать как минимум на стабилизацию текущих уровней, как максимум — на постепенное возвращение курса вблизи отметки 80 рублей за доллар, оценивает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

У рубля сохраняется потенциал к укреплению в среднесрочной перспективе в рамках коррекции по мере восстановления экспорта, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению торгов: 80–83,5 рубля, 89–91 рубль и 11,7–12,15 рубля, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.