МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к иене в четверг после выхода статистики с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Доллар снизился до минимума за два месяца на фоне охлаждения инфляции

По состоянию на 18.24 мск курс доллара к иене снижается до 132,36 иены с уровня прошлого закрытия в 133,12 иены; до выхода статистики американская валюта дорожала примерно до 133,2 иены.

Курс евро к доллару растет в то же время до 1,1050 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,51%, до 100,98 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тысяч с показателя предшествовавшей недели, до 239 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали роста показателя до 232 тысяч.

Валютные инвесторы также продолжают оценивать данные об инфляции в стране. Потребительские цены в США в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей — на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Также рынки обратили внимание на протокол мартовского заседания Федрезерва США, согласно которому регулятор прогнозирует слабую рецессию в конце года с восстановлением экономики в следующие два года.