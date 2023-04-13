МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к доллару и юаню, но подешевел к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,4 рубля, китайская – на 11,86 рубля, европейская — на 90,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры и монеты США

Доллар снизился до минимума за два месяца на фоне охлаждения инфляции

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 55 копеек, до 81,4 рубля, а юань — на 3 копейки, до 11,86 рубля, евро повысился на 40 копеек, до 90,39 рубля.