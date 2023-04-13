МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к доллару и юаню, но подешевел к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,4 рубля, китайская – на 11,86 рубля, европейская — на 90,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар снизился до минимума за два месяца на фоне охлаждения инфляции

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 55 копеек, до 81,4 рубля, а юань — на 3 копейки, до 11,86 рубля, евро повысился на 40 копеек, до 90,39 рубля.