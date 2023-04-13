МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг вырос к доллару и юаню, но подешевел к евро: американская валюта завершила торги на уровне 81,4 рубля, китайская – на 11,86 рубля, европейская — на 90,39 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 55 копеек, до 81,4 рубля, а юань — на 3 копейки, до 11,86 рубля, евро повысился на 40 копеек, до 90,39 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230413/840365893.html
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