МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль в четверг вырос к доллару и снизился к евро на ослаблении американской валюты на глобальном рынке, отечественная валюта также подорожала к юаню, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль перешел к укреплению

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 55 копеек, до 81,4 рубля, юань — на 3 копейки, до 11,86 рубля, евро повысился на 40 копеек, до 90,39 рубля.

Объем торгов юанем составил почти 93,26 миллиарда рублей против почти 76,4 миллиарда по доллару и 42,9 миллиарда по евро.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ОТЫГРАТЬ ПОЗИЦИИ

В четверг, впервые с прошлой недели, рубль пытается отыграть утерянные позиции, отмечает Марина Никишова из банка "Зенит".

"Внешняя конъюнктура сегодня позитивна для рубля. На фоне вышедшей статистики по инфляции, которая оказалась лучше ожиданий, доллар на глобальных рынках дешевеет против мировых валют. Дополнительное давление на позиции доллара оказывает и рост аппетита к риску в ожидании последнего повышения ставки ФРС в мае на 25 базисных пунктов — до 5-5,25% и завершения текущего цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитная политика – ред.) ", — указывает эксперт.

С другой стороны, по ее мнению, сейчас отсутствуют драйверы для сильного укрепления рубля: активность экспортеров остается пониженной, потребительский спрос на валюту со стороны населения в канун майских праздников сохранится.

Поддержку рублю оказывали выросшие со среды цены на нефть и заметно ослабившийся доллар, что, впрочем, вело к росту курса пары евро-рубль, также замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Индекс американской валюты DXY опустился ниже 101 пункта, этот же фактор позволил нефти на пару шагов приблизиться к 90 долларам – баррель Brent подорожал до 87 долларов, что также сыграло в пользу рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В ходе торгов четверга июньский фьючерс нефти марки Brent максимально повышался до 87,49 доллара за баррель, вечером котировки перешли в красную зону и к 21.06 мск опускались на 1,15%, до 86,33 доллара за баррель.

ПРОГНОЗЫ

По оценке банка "Зенит", пара доллар-рубль нашла равновесие в диапазоне 81,5-82,2 рубля за доллар и до конца недели продолжит "боковое движение" в текущем коридоре.

В целом у рубля сохраняется потенциал к укреплению, но в пятницу курс пары доллар-рубль, вероятно, еще не сможет опуститься существенно ниже 81 рубля, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Рост цен на энергоносители способен частично нивелировать факт сокращения экспортных поставок. Это может благоприятно повлиять на баланс спроса и предложения валюты", — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".