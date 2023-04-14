Курс рубля снижается к доллару до 81,41, к юаню - до 11,88
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается в пятницу утром: американская валюта дорожает до 81,41 рубля, китайская — до 11,88 рубля, по паре евро-рубль сделок пока нет, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 1 копейку, до 81,41 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,88 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840369090.html
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