МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается в пятницу утром: американская валюта дорожает до 81,41 рубля, китайская — до 11,88 рубля, по паре евро-рубль сделок пока нет, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к доллару на ослаблении американской валюты на глобальном рынке

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 1 копейку, до 81,41 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,88 рубля.