МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к слабому росту против доллара после небольшого снижения в начале торгов пятницы, мало меняется к юаню и дорожает к евро: американская валюта дешевеет до 81,21 рубля, европейская – до 90,06 рубля, китайская колеблется около 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к доллару на ослаблении американской валюты на глобальном рынке

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.35 мск снижается на 19 копеек, до 81,21 рубля, евро — на 33 копейки, до 90,06 рубля, курс юаня колеблется у уровня предыдущего закрытия торгов — 11,86 рубля.

В начале торгов пятницы доллар максимально поднимался до 81,63 рубля, юань – до 11,9 рубля.