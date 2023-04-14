Рубль перешел к слабому росту против доллара и мало меняется к юаню
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к слабому росту против доллара после небольшого снижения в начале торгов пятницы, мало меняется к юаню и дорожает к евро: американская валюта дешевеет до 81,21 рубля, европейская – до 90,06 рубля, китайская колеблется около 11,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.35 мск снижается на 19 копеек, до 81,21 рубля, евро — на 33 копейки, до 90,06 рубля, курс юаня колеблется у уровня предыдущего закрытия торгов — 11,86 рубля.
В начале торгов пятницы доллар максимально поднимался до 81,63 рубля, юань – до 11,9 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840369292.html
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