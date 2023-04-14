МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим основным мировым валютам, включая евро и иену, свидетельствуют данные торгов. Статистика о замедлении инфляции в США поддержала ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может ослабить монетарную политику и завершить цикл повышения ставки. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

По состоянию на 7.48 мск курс евро к доллару растет до 1,107 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1044 доллара, курс доллара к иене — снижается до 132,38 иены со 132,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,18%, до 100,83 пункта.

С начала недели индекс доллара опустился на 1,25%, а курс евро к доллару вырос на 1,6%.

Годовая инфляция в США за март замедлилась до 5% с 6% в феврале, что оказалось ниже прогноза в 5,2%, стало известно ранее на неделе. Показатель остается выше целевого уровня в 2%, но при этом является минимальным с мая 2021 года. Статистика отразилась на ожиданиях вокруг политики Федрезерва, который с прошлого года повышает ставку из-за высокой инфляции. Традиционно "голубиные" настроения сдерживают американскую валюту. Россиян научили, что нужно сделать с долларами прямо сейчас

"Все новые признаки ослабления инфляционного давления в США укрепили мнение о том, что ФРС почти завершила цикл повышения ставок", — комментирует старший аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс.

По данным CME Group, 67,5% аналитиков закладывают очередное повышение ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. А на декабрь 36% экспертов ожидают ставку на уровне 4,25-4,5% годовых и лишь чуть более 9% прогнозируют ее на текущем уровне или выше.