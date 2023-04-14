МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу достиг против доллара США максимума за три недели и нацеливается на крупнейший рост за месяц. Китайская валюта получила поддержку со стороны сильных данных по экспорту за март и широкомасштабного ослабления американской валюты.

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На континентальном рынке пара доллар/юань в середине дня торговалась по 6,8465, после того как Народный банк Китая установил более высокий срединный курс национальной валюты.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в марте годовой рост экспорта из Китая составил 14,8%. До этого экспорт сокращался пять месяцев подряд. За тот же период импорт сократился на 1,4%.

Оптимизм, связанный с грядущей Кантонской ярмаркой, также способствовал некоторому ослаблению опасений по поводу перспектив мировой экономики. На этот раз мероприятие пройдет без антиковидных ограничений.

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Кроме того, управляющий Народного банка Китая И Ган заявил о том, что китайская экономика стабилизируется и в этом году, по всей видимости, вырастет примерно на 5%.

Тем временем доллар сдает свои позиции, так как признаки снижения инфляции усиливают ожидания того, что ФРС, возможно, приближается к завершению агрессивного цикла ужесточения политики. В пятницу американская валюта снова ослабла, и индекс доллара США, отражающий ее стоимость против шести других основных валют, опустился до минимума примерно за год 100,78.

 