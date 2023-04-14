ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль может стать альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики, а рублевые расчеты позволят стимулировать развитие мощностей и высокотехнологичный экспорт в России, заявил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

"На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть", — сообщил он.

По оценкам эксперта, главными предпосылками для этого является один из самых низких в мире уровней госдолга России и положительное сальдо торгового баланса, а также стабильность политической системы, "чем не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства".

"Уверен, что будущее именно за рублевыми расчетами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта", — заключил он, высказав в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов.