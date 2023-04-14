Курс рубля на Мосбриже снизился до 81,49 за доллар и 11,88 за юань, но вырос к евро
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российская валюта показывает слабую негативную динамику в парах с долларом и юанем, при этом подрастает к евро: доллар торгуется около 81,5 рубля, юань – по 11,88 рубля, евро – в районе 90,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" к 11.49 мск рос на 9 копеек, до 81,49 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,88 рубля, курс евро снижался на 18 копеек, до 90,21 рубля.
Объем торгов долларом к 11.49 мск составляет более 20,17 миллиарда рублей, юанем — превысил 28,5 миллиарда, евро — более 8,5 миллиарда рублей.
"С большой вероятностью, нисходящий тренд рубля от середины января завершен, ждем плавного укрепления российской валюты", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
"Технически сохраняется потенциал ослабления американской валюты, ввиду чего мы считаем актуальным тест нижней части диапазона 80,5-81,5 рубля в ходе сегодняшних торгов", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840372044.html