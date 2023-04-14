МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российская валюта показывает слабую негативную динамику в парах с долларом и юанем, при этом подрастает к евро: доллар торгуется около 81,5 рубля, юань – по 11,88 рубля, евро – в районе 90,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Курс доллара с расчетами "завтра" к 11.49 мск рос на 9 копеек, до 81,49 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,88 рубля, курс евро снижался на 18 копеек, до 90,21 рубля.

Объем торгов долларом к 11.49 мск составляет более 20,17 миллиарда рублей, юанем — превысил 28,5 миллиарда, евро — более 8,5 миллиарда рублей.

"С большой вероятностью, нисходящий тренд рубля от середины января завершен, ждем плавного укрепления российской валюты", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Технически сохраняется потенциал ослабления американской валюты, ввиду чего мы считаем актуальным тест нижней части диапазона 80,5-81,5 рубля в ходе сегодняшних торгов", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.