ЦБ заявил о снижении реального эффективного курса рубля в марте на 3,4 процента
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 14,7%, в том числе в марте — на 3,4%, говорится в материалах ЦБ.
Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4,2% по сравнению с февралем, к евро — на 3,9%.
Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4%, к евро — на 3,7%.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840375700.html
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