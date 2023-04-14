МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 14,7%, в том числе в марте — на 3,4%, говорится в материалах ЦБ. Раскрыто, каким будет курс доллара к концу года

Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4,2% по сравнению с февралем, к евро — на 3,9%.

Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4%, к евро — на 3,7%.