МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Британский фунт снизился в пятницу против доллара США, но остался около 10-месячного максимума, получая поддержку со стороны усиления склонности инвесторов к риску перед неделей важных данных, которые могут обеспечить сигналы в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Доллар дешевеет к евро перед выходом статистики по США

Пара фунт/доллар ранее в течение дня ненадолго поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года 1,2545. На момент написания статьи пара торговалась с понижением на 0,1%, по 1,2511.

"Катализатором стало усиление склонности инвесторов к риску и широкомасштабное падение доллара, так как рынки готовятся к паузе ФРС (в цикле ужесточения денежно-кредитной политики)", — отмечает Джордж Весси, стратег-аналитик Convera.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, упал на 0,04%, нацелившись на самую длительную череду недельных падений с 2020 года, так как трейдеры готовятся к понижению ставки ФРС в этом году.

Вероятность того, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку в следующем месяце на 25 базисных пунктов, оценивается рынками в 65%. Рынки также ожидают, что до конца года центральной банк повысит ставку еще на 45 базисных пунктов.Банк Англии повысил ключевую ставку 11 раз подряд в целях борьбы с инфляцией, которая в феврале достигла 10,4%.

В следующую среду рынки будут внимательно следить за данными по инфляции на предмет сигналов о перспективах денежно-кредитной политики. Между тем данные по рынку труда (во вторник), данные по розничным продажам (в пятницу) и предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Global/CIPS (в пятницу) также будут влиять на фунт.

"Следует ожидать, что на следующей неделе рынки сосредоточатся на позиции Банка Англии в контексте данных по рынку труда и инфляции", — считает Крис Тернер, аналитик ING.

"Пока пара фунт/доллар может продолжить укрепляться на фоне ослабления доллара (поддержка теперь находится на 1,2480), а пара евро/фунт будет пользоваться спросом в районе 0,8800", — добавляет он.

Пара евро/доллар выросла на 0,25%, до 0,8845.