МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем снижается к доллару и юаню, но растет против евро на фоне локального ослабления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Назван средний курс доллара на 2023 год

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.53 мск повышался на 19 копеек, до 81,59 рубля, евро снижался на 34 копейки, до 90,05 рубля, юаня — прибавлял 2 копейки, до 11,88 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 74,4 миллиарда рублей против 25,3 миллиарда по евро и 63,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,2%, юань – тоже на 0,2%, евро снижался на 0,4%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем стабилизируется: снижается против доллара и юаня, однако прибавляет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта после обновления максимума с апреля 2022 года немного опустилась – в направлении 1,1 доллара.

"Валютный рынок уже третий день показывает признаки стабилизации после бурного начала недели. В паре доллар/рубль наблюдается консолидация, при этом объемы торгов снизились до 80-90% от среднедневных объемов за последний месяц", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Во Всемирном банке оценили перспективы рубля в качестве замены доллару

"Несмотря на высокую активность физических лиц по конвертации валютных вкладов в рублевые, большинство участников рынка сейчас сохраняют осторожность в условиях вновь ставшей актуальной санкционной повестки, и, в особенности, в преддверии принятия ЕС очередного, одиннадцатого, пакета санкций, содержание которого пока до конца неизвестно", — добавляет эксперт.

Стоимость нефти к 16.53 мск повышается на 0,8%, до 86,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 101,2 пункта. Таким образом, внешний фон противоречив для рисковых активов.

ПРОГНОЗЫ

Потенциал к укреплению у рубля сохраняется, но более выраженную динамику курс, вероятно, будет показывать через неделю на фоне пика апрельского налогового периода, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Импульс на ослабление рубля стих, но говорить о глубокой коррекции в краткосрочной перспективе пока рано, тренд на ослабление рубля все еще в силе, оценивает Фетисов из Россельхозбанка.

"Поэтому допускаем пока лишь плавное снижение курса в пределах 79,5-80,4 рубля за доллар. Юань нашел краткосрочное равновесие на уровнях вблизи 11,9 рубля, а объемы торгов им уже устойчиво превышают показатели по доллару, и мы полагаем, что эта тенденция будет только усиливаться с учетом значительного прироста оборота внешней торговли, что подтверждается статистикой по внешней торговле с Китаем в первом квартале", — добавляет он.