МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Индекс доллара США, отражающий его стоимость против корзины основных валют, восстановился с минимального уровня за один год после того, как данные показали, что розничные продажи в США в марте упали, а один из представителей Федеральной резервной системы США предупредил о том, что центральному банку нужно продолжить повышение процентных ставок для ослабления инфляции. Доллар дешевеет к евро перед выходом статистики по США

Инвесторы учитывают вероятность того, ФРС потребуется снизить ставки позднее в этом году ввиду ожидаемого спада в экономике, но пока что она остается довольно устойчивой.

"Доминирующей темой является скорый спад в экономике, — сказал Мазен Исса, старший валютный аналитик TD Securities из Нью-Йорка. — По моему мнению, упускается из виду то, что ситуация может развиваться медленнее, и экономика США более устойчива, чем полагалось".

Доллар сначала упал, но затем развернулся и вырос после того, как данные показали более сильное падение розничных продаж в США в марте, чем ожидалось ввиду того, что потребители сократили покупки автомобилей и других дорогостоящих товаров.

"В целом данные были слабыми", — добавил Исса.

Данные вышли незадолго до выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что, несмотря на агрессивное повышение процентных ставок, центральному банку США "не удалось достичь большого прогресса" в вопросе возвращения инфляции к целевому уровню 2%, и поэтому нужно продолжить повышение ставок.

Ранее президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение, что еще одно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов может позволить ФРС завершить цикл ужесточения политики с некоторой степенью уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%.

Трейдеры рынка фьючерсов теперь оценивают в 85% вероятность того, что на заседании 2-3 мая центральный банк вновь поднимет ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Доллар снижался на этой неделе после выхода данных, указавших на замедление инфляции, минимальный рост потребительских цен и неожиданное падение цен производителей в марте. Между тем его восстановление в пятницу может отчасти быть связано с фиксацией прибыли теми инвесторами, которые ставили на ослабление американской валюты.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,26% выше уровня закрытия четверга, на 101,22. Ранее в ходе сессии он опускался до минимума с прошлого апреля 100,78.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,23%, по 1,1025, после достижения максимума с апреля 2022 года 1,10755.

Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,35%, по 133,05.