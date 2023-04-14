МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро после выхода американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Доллар вырос на фоне снижения розничных продаж

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1007 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1044 доллара, до выхода статистики в 15.30 мск европейская валюта дорожала примерно до 1,1059 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 133,55 иены со 132,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 101,48 пункта.

В пятницу валютные инвесторы оценивают американскую статистику. Так, объем розничных продаж в США в марте снизился на 1% по отношению к февралю, что оказалось хуже прогнозов.

Промышленное производство в стране при этом увеличилось в прошлом месяце сильнее ожиданий – на 0,4% в месячном выражении. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов.

С начала недели американская валюта подешевела на 1% и к евро, и к иене. Индекс доллара с понедельника уменьшился на 0,6%.