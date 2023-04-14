МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Предложение Минфина РФ разрешить экспортерам получать авансы наличными средствами не сильно скажется на торговле, но стабилизирует курс через снижение дефицита наличной валюты, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Реальный эффективный курс рубля снизился в марте

"На торговле это принципиально не скажется. Дополнительный приток наличной валюты в страну стабилизирует курс через снижение дефицита наличной валюты. Расхождение курсов наличной и безналичной валюты давит на рыночный курс на Мосбирже и приводит к периодическому ажиотажному спросу на наличную валюту", — считает эксперт.

Тем не менее, он отмечает и некоторые возможные нюансы в этом вопросе. "Не факт, что данная валюта попадет на рынок, т.к. компании заинтересованы в формировании резервов и использовании её для внешнеторговых операций", — объясняет Миронюк.

Он также полагает, что есть и некоторые возможные отрицательные моменты. "Минусом можно считать непрозрачность операций с наличной валютой. Когда юридическое лицо широко использует наличные в текущей деятельности, это чревато злоупотреблениями при осуществлении расходов в целях ухода от налогов", — добавляет эксперт.

Ранее Минфин РФ предложил разрешить экспортерам получать наличные не только после передачи нерезидентам товаров или выполнения услуг, но и в качестве авансовых платежей, соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на текущей неделе на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, изменения предусматривают возможность предоставления резиденту права выбора продажи иностранной валюты уполномоченному банку с последующим зачислением не только валюты РФ, но и другой иностранной валюты.

В декабре 2022 года правительство России установило правила осуществления расчетов наличными денежными средствами между резидентами — юрлицами и индивидуальными предпринимателями — и нерезидентами за экспорт и импорт.

Согласно правилам, резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или наличную валюту России в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Уточняется, что указанные операции осуществляются без ограничений в сумме.