МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,79 рубля и 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль теряет к доллару и юаню, но укрепляется к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 39 копеек, до 81,79 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,9 рубля, евро снизился на 20 копеек, до 90,2 рубля.

Доллар за неделю повысился на 66 копеек, юань – на 9 копеек, евро вырос на 1,29 рубля.