МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 81,79 рубля и 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 39 копеек, до 81,79 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,9 рубля, евро снизился на 20 копеек, до 90,2 рубля.
Доллар за неделю повысился на 66 копеек, юань – на 9 копеек, евро вырос на 1,29 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840378556.html
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